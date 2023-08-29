В Госдуме решили поддержать работодателей, трудоустраивающих молодежь

В Госдуме подготовили меры для поддержки работодателей, трудоустраивающих молодежь. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Так страховые взносы для работодателей при приеме на работу несовершеннолетних предложено снизить до 7,6%. «Соответствующий законопроект готов, планируем его вносить в Госдуму», — сообщил Метелев. С инициативой снизить взносы за работников в возрасте 14 -18 лет весной выступил минтруд.

Еще одной «льготой» для бизнеса станет освобождение от сплошных прокурорских проверок по самому факту занятости подростков в отсутствии нарушений. Предлагается создать «реестр добросовестных работодателей», попавшие в него компании освободят от проверок. Их будут проводиться только в случае поступления жалоб.

Преференции планируется ввести для работодателей, нанимающих специалистов в возрасте до 35 лет. Конкретные меры еще в стадии обсуждения, уточнили в Комитете Госдумы по молодежной политике.

Для бухгалтеров компаний на общей системе у нас есть отличный курс повышения квалификации Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность, где, в том числе, рассматривается вопрос по страховым взносам.

На курсе вы разберетесь в деталях налогового учета и отчетности на ОСНО, обретете профессиональную уверенность и получите:

✔ практический навык работы с отчетностью;

✔ актуальные знания;

✔ экспертную поддержку.

Купить курс