В Госдуме решили поддержать работодателей, трудоустраивающих молодежь

Так страховые взносы для работодателей при приеме на работу несовершеннолетних предложено снизить до 7,6%. «Соответствующий законопроект готов, планируем его вносить в Госдуму», — сообщил Метелев. С инициативой снизить взносы за работников в возрасте 14 -18 лет весной выступил минтруд.
Еще одной «льготой» для бизнеса станет освобождение от сплошных прокурорских проверок по самому факту занятости подростков в отсутствии нарушений. Предлагается создать «реестр добросовестных работодателей», попавшие в него компании освободят от проверок. Их будут проводиться только в случае поступления жалоб.
Преференции планируется ввести для работодателей, нанимающих специалистов в возрасте до 35 лет. Конкретные меры еще в стадии обсуждения, уточнили в Комитете Госдумы по молодежной политике.
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