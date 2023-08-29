Проверки

Бизнес может обжаловать свою категорию риска на Госуслугах

Чтобы снизить периодичность проверок предприниматели могут оспорить решения контролирующих органов на портале Госуслуг.
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Предприниматели могут оспорить присвоенные им категории риска на портале Госуслуги. Об этом сказано на сайте правительства.

Чтобы подать заявление об изменении категории риска, нужно воспользоваться сервисом досудебного обжалования решения контрольных органов. Срок рассмотрения заявки составляет пять рабочих дней.

По сути, сервис позволяет бизнесу говорить, что ему нужно и какие направления нам необходимо улучшать в первую очередь, — сказал руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Общий срок рассмотрения жалобы на решение контрольного органа – 20 рабочих дней, но на практике этот период в 2023 году сократился до 11 дней.

Сведения об обжаловании автоматически загружаются в единую цифровую систему, где собрана вся информация о проверках бизнеса.

С 2021 года для бизнеса установили шесть категорий риска: низкий, умеренный, средний, значительный, высокий и чрезвычайно высокий. В зависимости от этого рейтинга определяется периодичность и количество проведений контрольных мероприятий (проверок).

В 2023 году введенный мораторий на проверки предусматривает только контроль в отношении двух категорий риска. Это 15% от общего числа предпринимателей.

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