Выездная налоговая проверка. Как к ней подготовиться

Под налоговую проверку может попасть любая компания либо индивидуальный предприниматель, которые активно ведут свой бизнес. Сейчас основной инструмент контроля со стороны налоговиков — это выездная налоговая проверка (ВНП). Разберем, что из себя представляет этот вид налогового контроля и как к нему подготовиться

Понятие и цели выездной налоговой проверки

Налоговый кодекс России не содержит понятия выездной налоговой проверки. Однако, общий анализ норм НК может помочь его сформулировать примерно следующим образом.

Выездная налоговая проверка — это проверка, которую назначают руководители соответствующего налогового органа, чтобы исследовать полноту исчисления и правильность уплаты налогов и сборов в федеральный или региональный бюджет.

Ее проводят на основании анализа документов о финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика за определенный период.

Налоговые инспекции субъектов РФ ежеквартально составляют план ВНП, анализируя деятельность того или иного предприятия, или ИП с помощью соответствующих программных комплексов: «ВНП-отбор», «Однодневка», ИР «Досье рисков», «АСК НДС-3», «Таможня», «Анализ банковских документов» и др.

Никакой возможности заранее узнать, будет ли включена конкретная организация в план ВНП на тот или иной квартал, не существует. О проверке налогоплательщик узнает только тогда, когда получит соответствующее решение из налоговой.

Это актуально, в том числе и для ситуаций, когда налогоплательщика вызывают в ИФНС на «рабочую группу по НДС».

Именно поэтому так важно правильно и своевременно подготовиться к ее проведению, дабы избежать потенциальных неприятностей.

По каким критериям организации и ИП отбираются для проведения выездных проверок

Под выездную проверку практически в любой момент может попасть любая российская компания или бизнесмен. Но проверить всех налогоплательщиков ИФНС не в состоянии чисто физически. Следовательно, кандидатов на ВНП необходимо отбирать и фильтровать.

Это делается на основании анализа показателей деятельности налогоплательщиков, а также соответствия последних специальным критериям отбора, закрепленным в Концепции системы планирования ВНП, которая утверждена приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.

Существует 12 критериев для отбора на ВНП. Первые 7 из них — общие. Их применяют и к организациям, и к индивидуальным предпринимателям:

Общая налоговая нагрузка вашей компании существенно «не дотягивает» до среднего показателя по отрасли.

Сумма вычетов по НДС не меньше, чем 89% от общей суммы налога, которую вам начислили за последние 12 месяцев, предшествующих дате проведения выездной проверки.

Среднемесячная зарплата работника существенно меньше, чем соответствующий показатель по отрасли в субъекте РФ (причем учитываться будут даже зарплаты, которые сотрудники получают «в конвертах»).

Деятельность с помощью цепочки посредников и перекупщиков. Инспекторы могут решить, что так вы хотите получить необоснованную налоговую выгоду.

О получении необоснованной налоговой выгоды налоговики могут задуматься, если деятельность компании имеет высокий налоговый риск. Например, используются «однодневки» или привлекаются работники-инвалиды.

Не поданы документы либо не представлены пояснения по ошибкам, несоответствиям и противоречиям, которые выявлены при камеральной проверке.

Неоднократное приближение к предельным показателям, которые дают право на применение специальных налоговых режимов — как минимум два раза за год более чем на 5%.

Консультации по корпоративному праву Дадим четкие ответы на вопросы любой сложности Хотите получить консультацию? Оставьте заявку в форме, и мы свяжемся с вами: Отправить

Четыре показателя существуют исключительно для юридических лиц:

«Миграция» между налоговыми инспекциями. Подозрительным может показаться факт перехода из одной налоговой инспекции в другую, если организация по крайней мере 2 раза с момента создания меняла свой юридический адрес или место регистрации.

Рентабельность продаж и активов, согласно данным бухучета, на 10% или больше, чем средние показатели по соответствующей экономической отрасли.

Расходы растут быстрее, чем доходы (или, наоборот, доходы падают быстрее расходов), если речь идет о налоге на прибыль.

Налоговая или бухгалтерская отчетность показывают, что ваша компания как минимум 2 последних года постоянно работает «в минус», неся убытки.

Что касается ИП, то для них актуален один-единственный критерий проведения ВНП — приближение суммы профессионального вычета по НДФЛ, если она превышает 83% от общего дохода предпринимателя за год.

Если вы соответствуете отдельным критериям, это еще не значит, что к вам придут с проверкой. Однако чем больше совпадений, тем больше вероятность визита проверяющих.

В то же время, если ни один критерий к вам формально не применим — проверить вас могут все равно, обязательно это учитывайте.

Проверить могут 3 года, предшествующие году вынесения решения о проверке, и отчетные периоды текущего года (письмо ФНС от 17.04.2019 № ЕД-4-2/7305).

Например, если проверка назначена на май 2023 года, то проверять будут данные за 2020, 2021, 2022 годы и четыре уже прошедших месяца 2023 года.

Срок проверки — 2 месяца с даты решения о ее проведении, которое имеет право вынести лишь руководитель территориальной налоговой инспекции либо его заместитель по соответствующему субъекту РФ. А вот продлить срок проверки (до 6 месяцев) можно только по согласованию с вышестоящим органом в лице руководителя УФНС по соответствующему региону РФ.

В ходе проверки инспекторы могут затребовать любой необходимый им документ. В этом случае лучше не отказывать, иначе они произведут принудительную выемку всех бумаг.

Более того, налоговые или бухгалтерские документы могут быть изъяты для экспертизы, если у проверяющих возникнет подозрение, что вы решили уничтожить какую-либо компрометирующую или незаконную информацию.

ИФНС может приостановить проверку для истребования документов у контрагентов, экспертизы, перевода документов.

Максимальный срок приостановления — полгода, в течение которых инспекторы не имеют права что-либо делать на территории налогоплательщика. Время приостановления в срок проверки не засчитывается.

Сколько раз налоговая вправе проводить ВНП

За один календарный год ИФНС может проводить не больше двух выездных проверок + две проверки филиала или представительства (в том случае, конечно, если таковые имеются).

Но это совершенно не означает, что так будет происходить на практике. Большую роль играет количество вышеупомянутых критериев для отбора на ВНП.

Может случиться так, что вас или вашу компанию вообще не будут проверять долгие годы. Или, например, за одну проверку изучат сразу все бухгалтерские и налоговые документы за 3 предшествующих года, после чего успокоятся и к вам больше не придут.

Как правильно подготовиться к выездной налоговой проверке

Поскольку заранее узнать о проведении ВНП нельзя, то готовиться к ней нужно не экстренно, а планово, практически каждодневно.

Во-первых, необходимо правильно и четко организовать документооборот в компании — как бумажный, так и электронный.

Выездная проверка в первую очередь связана с предоставлением по запросу из налоговой инспекции огромного числа документов. Поэтому в них должен быть наведен порядок — причем как минимум за все те годы, которые попадают под проведение ВНП.

При этом помните, что в ходе проверки предоставляются только копии всех документов. Оригиналы имеют право требовать тогда, когда вынесено решение о выемке информации при проведении проверки.

Во-вторых, не стоит забывать о периодическом проведении самостоятельного налогового и бухгалтерского аудита. Эту процедуру желательно проводить не реже, чем раз в год (а лучше даже раз в полугодие).

В-третьих, предупредите о проведении ВНП всех своих подрядчиков и контрагентов. Это нужно для того, чтобы в ходе проведения встречной проверки или доп. мероприятий они спокойно могли:

подтвердить собственную благонадежность;

подтвердить факт существования между вами коммерческих отношений и реальность сделки

В-четвертых, обеспечьте при проведении ВНП рабочие места для налоговиков так, чтобы они не имели доступа к документам, не касающимся проверки.

Не лишним будет заблаговременно скопировать все важные документы в какое-нибудь облачное хранилище, доступ к которому будете иметь только вы или ваш главный бухгалтер, причем исключительно по зашифрованному каналу доступа.

Какие документы составляются по результатам ВНП

Не позднее двух месяцев с даты получения справки о проведении ВНП (которая выдается в последний день проверки) составляется акт о проведенной выездной проверке.

К нему, согласно статье 100 НК, должно быть приложено извещение о дате и времени рассмотрения материалов проверки.

После получения акта компания или ИП имеют в своем распоряжении месяц для подачи возражений. При составлении последних можно использовать ссылки на соответствующие нормативные акты, письма Минфина и ФНС, судебные и арбитражные решения. Обязательно нужно приложить копии всех подтверждающих вашу позицию документов.

По итогам рассмотрения материалов налоговая инспекция вынесет одно из трех решений — о привлечении или об отказе в привлечении к ответственности, либо о проведении дополнительных мероприятий.

В последнем случае налоговики еще месяц смогут запрашивать все нужные им документы у вас или вашей компании, контрагентов и/или третьих лиц, проводить экспертизы и допрашивать свидетелей.

Рассмотрение материалов выездной проверки может быть продлено или отложено, но максимум на месяц (ст. 101 НК, письмо ФНС от 10.01.2019 № ЕД-4-2/55).

Консультации по корпоративному праву Дадим четкие ответы на вопросы любой сложности Хотите получить консультацию? Оставьте заявку в форме, и мы свяжемся с вами: Отправить

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083, erid: LjN8K7Uof