Бухгалтеров заставляют следить за закупочными ценами и отчитываться за личные расходы ИП

Поставщик выставил счет на товар по одной цене, а отгрузку сделал по другой цене. Должен ли бухгалтер контролировать закупочные цены?

Обсуждение этой темы идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Некоторые считают, что нести ответственность за закупку по неправильной цене должен тот, кто подписал полученную накладную от поставщика – материально ответственное лицо (МОЛ).

С другой стороны, МОЛ отвечает за качество и количество товара, а цены ­ не его зона ответственности.

Коллеги дают такой совет: «Поставщик нарушил условия поставки, если иное не было предусмотрено договором. Вот с ним и надо разбираться, а не искать виновных».

В другой теме нашего канала обсуждают погружение бухгалтера в личные дела ИП.

История такая: по расчетному счету ИП банк прислал запрос в рамках законы № 115-ФЗ. Бухгалтер подготовила документы. ИП закрыл этот счет, но запрос по 115-ФЗ «прилетел» уже из другого банка по его личному счету. И снова нужны документы и пояснения, но уже на личные расходы. Должен ли бухгалтер вникать в эти личные тонкости и разруливать ситуацию с банком?

В ходе обсуждения высказали мнение, что это вопрос на уровне моральных принципов и совести.

«Я считаю, что это моя работа. Я не могу сказать своим ИП, что вот тут я у вас бухгалтер, а вот тут нет. Тут мы смотрим, тут переворачиваем, а вот тут рыбу заворачиваем», – пишет участница обсуждения.

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