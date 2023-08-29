Неотделимые улучшения в арендованные ОС можно амортизировать, даже если договор закончился

Такие неотделимые улучшения амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды. Амортизацию считают с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных ОС по Классификации.

По окончании срока договора аренды арендатор прекращает начисление амортизации по неотделимым улучшениям в налоговом учете.

Вместе с тем если договор закончился, а арендатор продолжает пользоваться имуществом, и арендодатель не возражает, то договор считается продленным на неопределенный срок.

А раз так арендатор продолжает начислять амортизацию даже после того, когда договор закончился.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.07.2023 № 03-03-06/2/65824.

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