Налоговики разрешили ИП на УСН учесть взносы 1% с доходов свыше 300 тыс. руб.

Налоговики рассказали, как индивидуальным предпринимателям учитывать взносы для УСН в 2023 году.

Если раньше взносы в уменьшение налога по УСН брались по факту оплаты, то сейчас фактическая уплата взносов не важна — налог уменьшается на взносы, подлежащие уплате в соответствующем налоговом периоде, независимо от даты осуществления платежа.

ФНС опубликовала на своем сайте письмо от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@. В нем налоговики заявили, что ИП имеют право в 2023 году уменьшить налог (авансы) по УСН на страховые взносы, исчисленные в размере 1% с доходов свыше 300 тыс. руб. за расчетный период 2023 года, срок уплаты которых приходится на 1 июля 2024 года. И обратили внимание, что повторно эта сумма в уменьшение УСН в 2024 году не берется.

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