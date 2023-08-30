СФР обновит форму СЗВ-ДСО

Проект приказа СФР опубликован на федеральном портале.
Будет новая форма СЗВ-ДСО «Сведения о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, и заработке, из которого исчисляется размер доплаты к пенсии застрахованного лица».
У этих работников есть право на доплату к пенсии за выслугу лет.
Чтобы правильно ее начислить, нужны сведения от работодателей.
Отчет сдают ежегодно до 1 марта.
Старая форма отменяется.
Кстати, страховые взносы на дополнительное соцобеспечение летчиков и шахтеров надо будет платить на отдельные КБК, а не на ЕНП.
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