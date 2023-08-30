СФР обновит форму СЗВ-ДСО

Сведения на летчиков и шахтеров, имеющих право на ежемесячную доплату к пенсии, надо будет сдавать на новом бланке.

Проект приказа СФР опубликован на федеральном портале.

Будет новая форма СЗВ-ДСО «Сведения о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, и заработке, из которого исчисляется размер доплаты к пенсии застрахованного лица».

У этих работников есть право на доплату к пенсии за выслугу лет.

Чтобы правильно ее начислить, нужны сведения от работодателей.

Отчет сдают ежегодно до 1 марта.

Старая форма отменяется.

Кстати, страховые взносы на дополнительное соцобеспечение летчиков и шахтеров надо будет платить на отдельные КБК, а не на ЕНП.

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