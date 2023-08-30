Социальные пособия

❗ Работодатели будут выдавать уволенным справку о среднем заработке по новой форме

Утвердили форму справки о среднем заработке, начисленном работодателем.
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Приказ Минтруда от 27.07.2023 № 604н опубликован на официальном портале.

Речь идет о справке, которая нужна для начисления пособия по безработице.

Пособие по безработице теперь считают по новым правилам. Они утверждены постановление правительства от 24.06.2023 № 1026.

В частности, ранее при его расчете применялись данные о выплатах, на которые были начислены страховые взносы на ОПС. Теперь учитывают все выплаты.

Также изменили расчетный период. Он составляет 3 месяца, но когда работник был на больничном, и его доход оказался ниже доходов в другие периоды, расчетный период сдвигается с интервалом в 1 месяц.

Отметим, что справка от работодателя нужна не всегда. В основном ЦЗН сам считает средний заработок.

Работодателям придется считать средний заработок для сотрудника, который:

  • был в декретном;

  • не имел начислений в последние 12 месяцев;

  • работал в международной организации, которая не начисляла взносы на зарплату;

  • получал зарплату в иностранной валюте.

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