58% россиян согласны хранить деньги в цифровом рубле

Четверть клиентов банка допускают возможность, что переведут в цифровую форму до 20 тысяч рублей.

Больше половины жителей страны (58%) согласились пользоваться новой формой национальной валюты – цифровым рублем. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование СПБ Биржи и РТС.

Четверть россиян согласны держать в цифровых рублях от 5 до 20 тыс. рублей. Около 15% могли бы перевести в токены не больше 5 тыс. рублей, 9% рассказали о сумме от 20 до 50 тыс. рублей.

Отправить в цифровую форму от 50 до 100 тыс. рублей готовы еще 5% опрошенных, а вот 2% собираются все сбережения вложить в цифровой рубль.

Большинство участников опроса хотели бы использовать цифровой рубль в повседневной жизни, но опасаются кибератак и системных сбоев (21%). Еще 22% признались, что им недостаточно знаний о работе новой технологии.

15 августа 2023 года банки запустили пилотный проект по тестированию реальных операций с цифровым рублем. Они отрабатывают сценарии, с которыми может столкнуться клиент при оплате покупок, переводе новой валюты и прочее.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский рассказал, что в странах, где уже внедрили цифровую валюту, доля транзакций с ней не превышает 10%.