58% россиян согласны хранить деньги в цифровом рубле

Больше половины жителей страны (58%) согласились пользоваться новой формой национальной валюты – цифровым рублем. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование СПБ Биржи и РТС.
Четверть россиян согласны держать в цифровых рублях от 5 до 20 тыс. рублей. Около 15% могли бы перевести в токены не больше 5 тыс. рублей, 9% рассказали о сумме от 20 до 50 тыс. рублей.
Отправить в цифровую форму от 50 до 100 тыс. рублей готовы еще 5% опрошенных, а вот 2% собираются все сбережения вложить в цифровой рубль.
Большинство участников опроса хотели бы использовать цифровой рубль в повседневной жизни, но опасаются кибератак и системных сбоев (21%). Еще 22% признались, что им недостаточно знаний о работе новой технологии.
15 августа 2023 года банки запустили пилотный проект по тестированию реальных операций с цифровым рублем. Они отрабатывают сценарии, с которыми может столкнуться клиент при оплате покупок, переводе новой валюты и прочее.
Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский рассказал, что в странах, где уже внедрили цифровую валюту, доля транзакций с ней не превышает 10%.
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы. Что обсудим: ✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК. ✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ. ✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. ✔️ Как отвечать на требования ФНС. ✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках. 💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие: ▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем; ▹аттестованный аудитор; ▹аудитор и сертифицированный специалист 1С. ▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании. 🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию!
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.
Что обсудим:
✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.
✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.
✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.
✔️ Как отвечать на требования ФНС.
✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.
💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:
▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Комментарии1
алла
А как они собрались хранить? Если по закону хранить CBDC нельзя. Они имеют срок годности. Не вводите людей в заблуждение своими 58 % ЗА. Люди не разобрались в этой ловушке.