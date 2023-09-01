Отработавшим хотя бы один день в первой половине месяца положен аванс

Люди возмущаются, что им не выплатили аванс за август.

Жалобы идут в сервисе Роструда «Онлайнинспекция».

Женщина была в отпуске и вышла на работу 14 августа. Когда подошло время выплаты аванса, все коллеги получили деньги, а этой сотруднице на карту ничего не пришло. Особенно женщину задело, что ее коллеги в аналогичной ситуации деньги получили.

Роструд пояснил, что если в первой половине месяца у сотрудника были отработанные дни, то работодатель обязан был выплатить зарплату (аванс).

Кстати, если в данном случае сотрудница возмущается, что ей после отпуска не дали аванс за 2 рабочих дня, то некоторые наоборот, требуют не давать им аванс за доотпускные дни, потому что потом после отпуска нечего будет получать. О такой истории мы рассказывали ранее.

Зарплату за первую половину месяца нужно считать в фактическом размере. Такой расчет реализован, в том числе, в «1С: Бухгалтерия».

Однако, как показывают результаты опроса, некоторые компании продолжают платить аванс в процентах от оклада или в фиксированной сумме.

Еще одна проблема с авансом – это первая выплата новичкам. Свою первую получку новым сотрудникам приходится ждать более 15 дней.

Но это не является нарушением ТК РФ, успокаивает Роструд. Прописывать в нормативке какие-то особенности по выплате первой зарплаты не надо.

Напомним, с аванса тоже надо удерживать НДФЛ. Тему аванса мы разбирали тут.