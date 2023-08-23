Зарплата

Сколько новому сотруднику придется ждать первую зарплату

В общем случае перерыв между получками – 15 дней. То есть, работники должны получать деньги 2 раза в месяц – за каждый полмесяца. Но с первой зарплатой новичков ситуация иная – с даты трудоустройства до первой выплаты, придется подождать больше 15 дней.
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Новый сотрудник приходит в компанию, видит, что все его коллеги получили зарплату, но ему в этот раз ничего не положено.

Как не обидеть новичка и не налететь на штрафы за просрочку по зарплате, обсуждают в нашем форуме.

Ситуация такая:

  • Даты выплаты зарплаты – 12 и 27 число.

  • Сотрудник №1 принят 21 числа.

27 числа все будут получат аванс за период с 1 по 15 число, а в это время новый сотрудник не работал. Поэтому первую зарплату он получит только 12 числа за период с 2 по 30 число.

  • Сотрудник №2 принят 7 числа.

12 числа все будут получать зарплату за прошлый месяц, в котором сотрудник еще не работал. Этот сотрудник свою первую зарплату получит 27 числа – за период с 7 по 15 число.

Таким образом, оба новичка в ближайший после их трудоустройства день выплаты зарплаты ничего не получат.

Между тем, в положении об оплате труда данной компании есть отдельная норма про первую зарплату новичков – в некоторых случаях она выплачивается не 2 раза, а 3.

Вот что сказано в положении.

Если сотрудник принят до 12 числа календарного месяца, то за первый месяц выдача зарплаты за фактически отработанное время в первой половине месяца производится дважды: 12 числа вместе с оплатой труда других сотрудников за вторую половину прошлого месяца и 27 числа текущего месяца.

Если сотрудник принят в промежутке с 16 числа по 27 число календарного месяца, то первая выдача зарплаты за фактически отработанное время производится 27 числа текущего месяца.

Смотрите в нашей таблице, как идет выплата первой зарплаты в общем случае, и как это прописано в ЛНА данной компании.

12 число

27 число

12 число

Общий случай

По ЛНА компании

Общий случай

По ЛНА компании

Общий случай

По ЛНА компании

Старые сотрудники

Да.

за период с 16 по 30 число прошлого месяца

Да.

за период с 16 по 30 число прошлого месяца

Да.

За период с 1 по 15 число текущего месяца

Да.

За период с 1 по 15 число текущего месяца

Да.

за период с 16 по 30 число прошлого месяца

Да.

за период с 16 по 30 число прошлого месяца

Новый сотрудник №1 (принят 21 числа)

Нет

Да.

За период с 21 по 27 число

Да.

За период с 21 по 30 число

Да.

За период с 28 по 30 число

Новый сотрудник №2 (принят 7 числа)

Нет

Да.

За период с 7 по 12 число

Да.

За период с 7 по 15 число

Да.

За период с 13 по 15 число

Да.

За период с 16 по 30 число

Да.

За период с 16 по 30 число

Ранее мы рассказывали о том, что в некоторых компаниях принято платить первую зарплату новичкам 3 раза.

Роструд ранее разъяснял, что в ТК РФ нет нормы об учащенной выплате зарплаты новым сотрудникам.

Как показывают результаты опроса на нашем сайте, 3-разовая выплата новичкам введена только в 7% компаний. 93% работодателей платят первую зарплату новым сотрудникам в обычные сроки. То есть, люди ждут первой получки более 15 дней.

Комментарии

3
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 8 минут назад

    Главный бухгалтер

    Но с первой зарплатой новичков ситуация иная

    и какая же , интересно, "иная" ???

    с даты трудоустройства до первой выплаты, придется подождать больше 15 дней.

    Представляете! (наверное некоторые даже не догадываются), но с момента трудоустройства самого старослужащего, его ожидание зарплаты длится куда как больше ..... 15-ти дней!!!

    В общем случае перерыв между получками – 15 дней. То есть, работники должны получать деньги 2 раза в месяц – за каждый полмесяца.

    Так мы что вообще сейчас меряем вообще ?

    а бабы рождения по 9 месяцев ждут! а слоны - так вообще до двух лет!!

    Аффтар, представляете ?

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 5 минут назад

    Главный бухгалтер

    Таким образом, оба новичка в ближайший после их трудоустройства день выплаты зарплаты ничего не получат.

    Ну надо же!

    а ещё.... прямо  на следующий день после трудоустройства новенького, кто-то из стареньких в отпуск идёт! и ему хочется, но он отпуск получит только через год!

    Вот ведь незадача!

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 4 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Между тем, в положении об оплате труда данной компании есть отдельная норма про первую зарплату новичков – в некоторых случаях она выплачивается не 2 раза, а 3.

    Зря в данном предприятии не написали, что новым сотрудникам нужно зарплату выплачивать по 7 раз в размере полного месячного оклада!

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