Сколько новому сотруднику придется ждать первую зарплату

Новый сотрудник приходит в компанию, видит, что все его коллеги получили зарплату, но ему в этот раз ничего не положено.
Как не обидеть новичка и не налететь на штрафы за просрочку по зарплате, обсуждают в нашем форуме.
Ситуация такая:
Даты выплаты зарплаты – 12 и 27 число.
Сотрудник №1 принят 21 числа.
27 числа все будут получат аванс за период с 1 по 15 число, а в это время новый сотрудник не работал. Поэтому первую зарплату он получит только 12 числа за период с 2 по 30 число.
Сотрудник №2 принят 7 числа.
12 числа все будут получать зарплату за прошлый месяц, в котором сотрудник еще не работал. Этот сотрудник свою первую зарплату получит 27 числа – за период с 7 по 15 число.
Таким образом, оба новичка в ближайший после их трудоустройства день выплаты зарплаты ничего не получат.
Между тем, в положении об оплате труда данной компании есть отдельная норма про первую зарплату новичков – в некоторых случаях она выплачивается не 2 раза, а 3.
Вот что сказано в положении.
Если сотрудник принят до 12 числа календарного месяца, то за первый месяц выдача зарплаты за фактически отработанное время в первой половине месяца производится дважды: 12 числа вместе с оплатой труда других сотрудников за вторую половину прошлого месяца и 27 числа текущего месяца.
Если сотрудник принят в промежутке с 16 числа по 27 число календарного месяца, то первая выдача зарплаты за фактически отработанное время производится 27 числа текущего месяца.
Смотрите в нашей таблице, как идет выплата первой зарплаты в общем случае, и как это прописано в ЛНА данной компании.
12 число
27 число
12 число
Общий случай
По ЛНА компании
Общий случай
По ЛНА компании
Общий случай
По ЛНА компании
Старые сотрудники
Да.
за период с 16 по 30 число прошлого месяца
Да.
за период с 16 по 30 число прошлого месяца
Да.
За период с 1 по 15 число текущего месяца
Да.
За период с 1 по 15 число текущего месяца
Да.
за период с 16 по 30 число прошлого месяца
Да.
за период с 16 по 30 число прошлого месяца
Новый сотрудник №1 (принят 21 числа)
–
–
Нет
Да.
За период с 21 по 27 число
Да.
За период с 21 по 30 число
Да.
За период с 28 по 30 число
Новый сотрудник №2 (принят 7 числа)
Нет
Да.
За период с 7 по 12 число
Да.
За период с 7 по 15 число
Да.
За период с 13 по 15 число
Да.
За период с 16 по 30 число
Да.
За период с 16 по 30 число
Ранее мы рассказывали о том, что в некоторых компаниях принято платить первую зарплату новичкам 3 раза.
Роструд ранее разъяснял, что в ТК РФ нет нормы об учащенной выплате зарплаты новым сотрудникам.
Как показывают результаты опроса на нашем сайте, 3-разовая выплата новичкам введена только в 7% компаний. 93% работодателей платят первую зарплату новым сотрудникам в обычные сроки. То есть, люди ждут первой получки более 15 дней.
Комментарии3
Главный бухгалтер
и какая же , интересно, "иная" ???
Представляете! (наверное некоторые даже не догадываются), но с момента трудоустройства самого старослужащего, его ожидание зарплаты длится куда как больше ..... 15-ти дней!!!
Так мы что вообще сейчас меряем вообще ?
а бабы рождения по 9 месяцев ждут! а слоны - так вообще до двух лет!!
Аффтар, представляете ?
Главный бухгалтер
Ну надо же!
а ещё.... прямо на следующий день после трудоустройства новенького, кто-то из стареньких в отпуск идёт! и ему хочется, но он отпуск получит только через год!
Вот ведь незадача!
Главный бухгалтер
Зря в данном предприятии не написали, что новым сотрудникам нужно зарплату выплачивать по 7 раз в размере полного месячного оклада!