Сколько новому сотруднику придется ждать первую зарплату

Новый сотрудник приходит в компанию, видит, что все его коллеги получили зарплату, но ему в этот раз ничего не положено.

Как не обидеть новичка и не налететь на штрафы за просрочку по зарплате, обсуждают в нашем форуме.

Ситуация такая:

Даты выплаты зарплаты – 12 и 27 число.

Сотрудник №1 принят 21 числа.

27 числа все будут получат аванс за период с 1 по 15 число, а в это время новый сотрудник не работал. Поэтому первую зарплату он получит только 12 числа за период с 2 по 30 число.

Сотрудник №2 принят 7 числа.

12 числа все будут получать зарплату за прошлый месяц, в котором сотрудник еще не работал. Этот сотрудник свою первую зарплату получит 27 числа – за период с 7 по 15 число.

Таким образом, оба новичка в ближайший после их трудоустройства день выплаты зарплаты ничего не получат.