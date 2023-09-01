Можно одновременно заявить имущественный вычет на покупку и на продажу квартиры

Если человек купил квартиру, а потом в этом же году продал ее, то в декларации 3-НДФЛ надо отразить доход от продажи и можно отразить вычет на покупку (если ранее его не получали).

Вопрос задала подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Ситуация такая: Физлицо по ДДУ приобрел квартиру. В 2021 году он заплатил застройщику 3,1 млн руб. В 2023 году дом достроили, и он продал эту квартиру за 4,5 млн рублей.

В данном случае доход от продажи можно уменьшить на имущественный вычет в 2 млн рублей на покупку и 3,1 млн рублей при продаже в виде фактических расходов.

Эти два вычета между собой не связаны. Вычет на покупку в 2 млн рублей можно получить только раз в жизни. Вычет при продаже в 1 млн рублей можно применять ежегодно. Вместо него можно заявить вычет в сумме фактических расходов по покупку проданной квартиры.

То есть, налогооблагаемого дохода в 2023 году не будет, потому что 4,5 млн – 3,1 млн – 2 млн = – 600 тыс.

Если у этого гражданина в 2023 году есть другие доходы, облагаемые НДФЛ, он может вернуть уплаченный налог в сумме 78 000 руб. (13% от 600 тыс.), но не более удержанного налога из справки о доходах.

О том, когда с доходов от продажи квартиры не надо платить НДФЛ, мы рассказывали тут.