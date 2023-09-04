↪ Пошли зачеты из сальдо ЕНС на имущественные налоги физлиц

Скоро должна начаться рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физлиц. Идет кампания по формированию этих уведомлений.

Наши читатели рассказывают, что с их сальдо ЕНС забирают деньги и переносят их в резерв по имущественным налогам.

Отметим, что согласно п. 2 статьи 52 НК для физлиц (не ИП) сумма имущественных налогов на дату формирования налогового уведомления определяется уже с учетом положительного сальдо ЕНС.

Кроме того, с 1 октября 2023 года заработает норма об автоматическом резервировании денег с сальдо ЕНС в счет уплаты имущественных налогов. Причем эта норма будет как для простых физлиц, так и для ИП.

То есть, для простых физлиц уведомление изначально формируется с учетом сальдо ЕНС и потом еще будет зачет, если на сальдо ЕНС появятся еще какие-то деньги.

У ИП налоговое уведомления будет без учета сальдо ЕНС, но после его формирования (и после 01.10.2023) деньги с сальдо зачтут в счет личных налогов.

Резерв расформируют, если не хватит денег на уплату других налогов, с более ранним сроком уплаты.

О том, как будут резервировать и разрезервировать имущественные налоги физлиц, мы рассказывали тут.