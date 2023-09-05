Онлайн-кассы

На поступления и списания по расчетному счету из-за перебоев с эквайрингом не нужны чеки ККТ

Применять ККТ надо только в том случае, если идет расчет за товары, работы услуги. Нет расчета – нет чека.
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В «Клерк.Консультациях» разобрали такую ситуацию:

Платежный терминал и ККТ связаны между собой, то есть при проведении оплаты при помощи карты, выбивается автоматически и кассовый чек.

Иногда случается технический сбой в терминале (в результате потери интернет-соединения). В итоге на расчетный счет компании зачисляются деньги, и тут же списываются. ККТ чек не выдает.

По факту товар не продан, деньги за него не получены, но по расчетному счету идет движение (плюс и минус).

Нужно ли пробивать чеки на такие операции?

Разъяснение дала эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева.

По закону № 54-ФЗ кассовую технику применяют при осуществлении расчетов. Расчет – это прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами или в безналичном порядке за товары, работы, услуги.

То есть, ККТ нужно применять не при всех поступлениях денег на расчетный счет или в кассу, а только в тех случаях, когда происходит продажа товара или услуги.

Если такой продажи не произошло, то ККТ не применяют.

В данной ситуации «товар не приобретен, денежные средства за него не получены», значит расчета не произошло, чек не нужен.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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