На поступления и списания по расчетному счету из-за перебоев с эквайрингом не нужны чеки ККТ

В «Клерк.Консультациях» разобрали такую ситуацию:
Платежный терминал и ККТ связаны между собой, то есть при проведении оплаты при помощи карты, выбивается автоматически и кассовый чек.
Иногда случается технический сбой в терминале (в результате потери интернет-соединения). В итоге на расчетный счет компании зачисляются деньги, и тут же списываются. ККТ чек не выдает.
По факту товар не продан, деньги за него не получены, но по расчетному счету идет движение (плюс и минус).
Нужно ли пробивать чеки на такие операции?
Разъяснение дала эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева.
По закону № 54-ФЗ кассовую технику применяют при осуществлении расчетов. Расчет – это прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами или в безналичном порядке за товары, работы, услуги.
То есть, ККТ нужно применять не при всех поступлениях денег на расчетный счет или в кассу, а только в тех случаях, когда происходит продажа товара или услуги.
Если такой продажи не произошло, то ККТ не применяют.
В данной ситуации «товар не приобретен, денежные средства за него не получены», значит расчета не произошло, чек не нужен.
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