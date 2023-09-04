Передача прав на ПО для банковских услуг не идет в состав льготных доходов IT-компании

Для пониженных взносов 7,6% и налога на прибыль 0% аккредитованная IT-компания должна иметь 70% профильных доходов. Доход от ПО для банков в состав профильных не входят.

Разъяснение дает Минфин в письме от 08.06.2023 № 03-03-06/1/52966.

Профильные доходы, которые при подсчете доли включают в числитель формулы, перечислены в п. 1.15 ст. 284 НК РФ и п. 5 ст. 427 НК. Номера абзацев в этих пунктах идентичны

У нас есть таблица с полным перечнем этих доходов.

В частности, Минфин приводит доходы из абзацев 7 и 15 – это права на использование собственных программ и оказание услуг в интернете с использование собственного ПО.

В обоих этих случаях есть исключение – если ПО и услуги связаны с получением банковских, финансовых, брокерских услуг.

Поэтому если IT-компания передает права на такое ПО или оказывает услуги на таком ПО (для финансовых услуг), то такие доходы не учитываются в знаменателе формулы при расчете доли 70%.

О налоге на прибыль IT-компаний мы ранее рассказывали тут.