IT-компании

Доходы от ПО для сотовых операторов не учитывают для льготы IT-компаний

Для права на налоговые льготы аккредитованная IT-компании должна высчитать долю профильных доходов. Если их более 70%, можно платить взносы по тарифу 7,6% и считать налог на прибыль по ставке 0%. В НК РФ есть закрытый перечень таких профильных доходов.
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Перечень мы собрали в одну таблицу.

Профильные доходы, которые при подсчете доли включают в числитель формулы, перечислены в п. 1.15 ст. 284 НК РФ и п. 5 ст. 427 НК. Номера абзацев в этих пунктах идентичны.

В абзаце 7 значатся доходы от предоставления прав использования собственных программ для ЭВМ, баз данных, в том числе удаленно через интернет.

Но есть такое исключение – если эти права состоят в получении возможности получать услуги связи по передаче данных в целях передачи голосовой информации, предоставляемой оператором связи.

Таким образом, если компания передает права на такое ПО для голосовых сообщений операторам связи, то такой доход идет только в знаменатель формулы, а в числитель не идет.

В письме от 13.07.2023 № 03-03-06/1/65452 Минфин сообщает, что такие доходы не учитывают для доли 70%.

А за разъяснения о том, относится ли данное ПО к программам для ЭВМ, с помощью которых возможно получать голосовые услуги связи, Минфин направил компанию в Минцифры.

Комментарии

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