У бизнеса вырос спрос на страхование грузоперевозок

Страховщики фиксируют рост спроса на страхование грузоперевозок в первом полугодии в сравнении с прошлогодними показателями, в том числе после ухода западных игроков, пишут «Ведомости».

За январь-июль в России больше всего вырос спрос на страхование перевозок авто- и авиазапчастей — на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии эта категория оказалась на третьей строчке по объему застрахованных грузов, на втором месте — оборудование, на первом — товары народного потребления, спрос на страхование которых вырос на 21%. Кроме того, в пятерку лидеров вошли мебель и предметы интерьера, а также одежда и обувь с ростом объема страхования на 15% и 13% соответственно.

Чаще всего грузы страхуют предприниматели из Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.