Чем EBITDA отличается от других показателей и кому она может быть полезна

Он расшифровывается как Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, то есть прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации и показывает, какой результат компания продемонстрировала именно по основной деятельности.

В стандартной бухгалтерской отчетности этот показатель не найти, считать его нужно самостоятельно.

Управленческий учет не зря так любит EBITDA, ведь этот показатель понадобится собственнику компании, чтобы понять, рентабельна ли операционная деятельность и достаточно ли денег для оплаты инвестиционных и финансовых расходов.

А еще по этому показателю легко сравнивать между собой разные компании! Так как он рассматривает именно основную деятельность, игнорируя:налоги, «бумажные» расходы, структуру капитала.

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