Управленческий учет

Чем EBITDA отличается от других показателей и кому она может быть полезна

Чтобы сравнивать эффективность основной деятельности двух разных компаний, придумали показатель EBITDA.
65

Он расшифровывается как Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, то есть прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации и показывает, какой результат компания продемонстрировала именно по основной деятельности.

В стандартной бухгалтерской отчетности этот показатель не найти, считать его нужно самостоятельно.

Управленческий учет не зря так любит EBITDA, ведь этот показатель понадобится собственнику компании, чтобы понять, рентабельна ли операционная деятельность и достаточно ли денег для оплаты инвестиционных и финансовых расходов.

А еще по этому показателю легко сравнивать между собой разные компании! Так как он рассматривает именно основную деятельность, игнорируя:налоги, «бумажные» расходы, структуру капитала.

Разобраться со всеми нюансами управленки поможет наш онлайн-курс повышения квалификацииУправленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования.

После курса вы:

✔ Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании.

✔ Поможете улучшить бизнес и дадите руководителям правильные управленческие решения.

✔ Получите реальный объем практических навыков уровня курса повышения квалификации, просто в рамках онлайн-курса с выдачей сертификата Центра обучения «Клерка».

Купить курс

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Такском
    Такском
    Подотчет, командировки

    В каких случаях в 2023 году командировочные расходы облагаются НДФЛ и страховыми взносами

    При направлении работника в служебную командировку работодатель обязан компенсировать ему все затраты, связанные с поездкой. Однако в ряде случаев командировочные расходы признают доходом сотрудника, с которого работодатель должен начислить НДФЛ и страховые взносы.

    В каких случаях в 2023 году командировочные расходы облагаются НДФЛ и страховыми взносами
    57
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Про гормон мужественности: тестостерон. Бухгалтеры-мужчины, не работайте по ночам!

    Тестостерон — основной мужской половой гормон, который отвечает за половое созревание и нормальную половую функцию у мужчин. Подробней про него расскажет уролог, андролог DocMed Сергей Артеменко.

    Про гормон мужественности: тестостерон. Бухгалтеры-мужчины, не работайте по ночам!
    28
    Логотип Астрал
    Астрал
    Зарплата

    Зарплатные налоги в 2023 году

    В 2023 году порядок начисления зарплатных налогов значительно изменился. Теперь работодатели должны уплачивать налоги и взносы с помощью Единого налогового счёта (ЕНС) и сдавать отчётность о выплатах в другие сроки. Разберёмся в том, какие налоги нужно удерживать с зарплаты в 2023 году.

    Зарплатные налоги в 2023 году
    92
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Ведение бизнеса

    Как провести акцию в магазине

    Ни один магазин сегодня не существует без рекламных акций. И если раньше казалось, что маркетинг и реклама это удел крупных сетей, то сейчас даже магазинчики у дома проводят самые разные акции от «2=1» до скидочных карт и программ лояльности.

    Как провести акцию в магазине
    323
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Ведение бизнеса

    ABC-анализ: что это такое? И как провести ABC-анализ?

    Если у вашей компании большой ассортимент, то в какой-то момент у вас возникнут проблемы с ответом на вопрос: «А какие товары наиболее важные?». Помочь может ABC-анализ, который покажет, какие позиции дают наибольший вклад в выручку.

    ABC-анализ: что это такое? И как провести ABC-анализ?
    39
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    АУСН

    Актуальные вопросы по АУСН

    АУСН — режим налогообложения, освобождающий тех, кто его применяет, от обязанности уплаты страховых взносов, сдачи отчетности и самостоятельного расчета налога. Разберем подробнее, в чем заключаются особенности применения такого режима налогообложения, кто может его применять и что необходимо учесть при переходе на него.

    Актуальные вопросы по АУСН
    63
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

    Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

    925
    Читать еще