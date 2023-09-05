В Трибуне обсуждают закрытие МФО, срок для главбуха-вора и тестостерон

В Трибуне, как всегда интересно! Бухгалтеры обсуждают последние новости, рекомендации экспертов и делятся своими выводами.

В Трибуне сегодня обсуждают предложение депутатов закрыть все микрофинансовые организации и начать выдавать социальные займы под 5%. Сергей Миронов заявил, что подобные организации занимаются «хищническим ростовщичеством» и загоняют людей в долговую яму. Поэтому надо их срочно закрыть, а выдавать людям займы будут банки с госучастием под минимальные проценты.

Предложению удивилась даже наш главред

Также клерки обсуждают новость, про бывшего главбуха, которая использовала кассу предприятия, как свой личный кошелек и взяла оттуда 14,5 миллиона рублей. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штраф в размере нанесенного материального ущерба.

коллеги не одобрили

А еще бухгалтеры обсуждают мужское здоровье и рекомендации врача бухгалтерам-мужчинам не работать по ночам. ❗️ Исследованиями доказано, что регулярная ночная работа у мужчин приводит к снижению тестостерона крови. Ой-ой, берегите себя!