Налоговики предостерегли медиков от ошибок в справках на соцвычет по НДФЛ с кодом «2»

В справке об оплате медицинских услуг, которая требуется для оформления соцвычета по НДФЛ код «2» означает дорогостоящее лечение, по которому нет лимита для вычета.

Напомним, для обычного лечения лимит – 120 тыс. рублей.

Налоговики указали медикам на необходимость корректного заполнения справок с учетом требований, установленных приказами Минздрава, МНС от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256.

Этот вопрос обсуждали на рабочей встрече УФНС по Санкт-Петербургу с представителями медицинских организаций.

Предложено провести анализ выданных справок и при выявлении ошибочного отражения кода услуги «2» в них, направить об этом информацию в налоговую инспекцию.

Перечень дорогостоящих видов лечения утвержден Постановлением Правительства от 08.04.2020 № 458.

Кстати, в инструкции для этой справки сказано, что она заполняется при оплате услуг через кассу. Посетительница нашего форума засомневалась, надо ли ее выдавать при оплате услуг безналом.

Коллеги подсказывают, что надо. Есть решение ВС от 23.05.2012 № АКПИ12-487, в котором сказано, что предусмотрена выдача справки при наличии любых документов, подтверждающих произведенные расходы. Это не исключает применение безналичных расчетов с клиентом.

Кстати, скоро будет новая справка о медуслугах.

В справке КНД 1151156 будет две страницы.

На первом листе указывают сумму расходов, код услуги (1 или 2), а также отмечают, платил человек за себя или за кого-то. Если платит один, а лечился другой – заполняют лист 2 с данными пациента.

У этой новой справки будет и электронный формат, чтобы компании и ИП могли отправлять их в ИФНС электронно для оформления клиентами вычета в упрощенном порядке через личный кабинет.