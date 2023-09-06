Налоги, взносы, пошлины

👨‍🏫 Мастер-класс от топ-лектора Эльвиры Митюковой: Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Все изменения в учете и налогах 2023-2024. 14 сентября в 11:00 мск

Все важные изменения в работе бухгалтера, необходимые для подготовки отчетности! В том числе – изменения бухгалтерского учета (ФСБУ) и налогообложения 2023-2024 гг., нюансы уплаты единого налогового платежа и новые правила сдачи отчетности.
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За один вебинар изучите и научитесь работать со всеми бухгалтерскими изменениями!

В бухгалтерском учете и налогообложении произошло много изменений, которые надо учесть при подготовке отчетности за 9 месяцев 2023 года.

Изменения колоссальные: от изменений в уплате ЕНП до изменений деклараций и новых ФСБУ.

Вебинар проведет всеми любимая Эльвира Митюкова, один из ведущих спикеров по теме налогообложения в России с многолетним опытом.

Успейте приобрести вебинар со скидкой 69%, всего за 599 рублей!

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На вебинаре разберем:

1. Новые ФСБУ и бухгалтерская отчетность организации.

2. Как работать с сальдо на ЕНС. Как вернуть переплату по налогам в 2023-2024 гг.

3. Изменения в расчете:

  • НДС;

  • налога на прибыль;

  • НДФЛ;

  • страховых взносов.

4. Изменения законодательства и практики проверок со стороны налоговой инспекции в 2023-2024 годов.

Ждем Вас на вебинаре 14 сентября в 11:00 мск!

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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