👨‍🏫 Мастер-класс от топ-лектора Эльвиры Митюковой: Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Все изменения в учете и налогах 2023-2024. 14 сентября в 11:00 мск

За один вебинар изучите и научитесь работать со всеми бухгалтерскими изменениями!
В бухгалтерском учете и налогообложении произошло много изменений, которые надо учесть при подготовке отчетности за 9 месяцев 2023 года.
Изменения колоссальные: от изменений в уплате ЕНП до изменений деклараций и новых ФСБУ.
Вебинар проведет всеми любимая Эльвира Митюкова, один из ведущих спикеров по теме налогообложения в России с многолетним опытом.
Успейте приобрести вебинар со скидкой 69%, всего за 599 рублей!
На вебинаре разберем:
1. Новые ФСБУ и бухгалтерская отчетность организации.
2. Как работать с сальдо на ЕНС. Как вернуть переплату по налогам в 2023-2024 гг.
3. Изменения в расчете:
НДС;
налога на прибыль;
НДФЛ;
страховых взносов.
4. Изменения законодательства и практики проверок со стороны налоговой инспекции в 2023-2024 годов.
Ждем Вас на вебинаре 14 сентября в 11:00 мск!
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