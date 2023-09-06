Спрос на потребительские кредиты вырос на 20-50%, несмотря на повышение ключевой ставки

Внеплановое повышение ключевой ставки Центробанком не охладило спрос на потребительские кредиты. Крупные банки стали выдавать на 20-50% больше займов. Об этом пишут «Известия».
После 15 августа 2023 года в ПСБ объем выдач кредитов по ранее одобренным заявкам вырос на 70% по сравнению с началом месяца. Банк получил на 10% больше новых кредитных заявок.
В целом банки демонстрируют достаточно эффективный подход к управлению качеством портфеля, поэтому основным риском, по нашему мнению, остается рост закредитованности населения, — сказал глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
По сравнению с июнем 2023 года, Почта Банк в августе выдал в 1,5 раза больше займов. На 11% вырос спрос на кредиты в ВТБ. Всплеск активности также заметили в банке «Санкт-Петербург» и в МКБ.
Недавно мы писали, что кредитные долги населения перед банками впервые превысили 32 трлн рублей.
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