Спрос на потребительские кредиты вырос на 20-50%, несмотря на повышение ключевой ставки

Клиенты банков хотят успеть взять деньги на крупные покупки по старым ставкам, они стали чаще оформлять ранее одобренные кредиты.

Внеплановое повышение ключевой ставки Центробанком не охладило спрос на потребительские кредиты. Крупные банки стали выдавать на 20-50% больше займов. Об этом пишут «Известия».

После 15 августа 2023 года в ПСБ объем выдач кредитов по ранее одобренным заявкам вырос на 70% по сравнению с началом месяца. Банк получил на 10% больше новых кредитных заявок.

В целом банки демонстрируют достаточно эффективный подход к управлению качеством портфеля, поэтому основным риском, по нашему мнению, остается рост закредитованности населения, — сказал глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

По сравнению с июнем 2023 года, Почта Банк в августе выдал в 1,5 раза больше займов. На 11% вырос спрос на кредиты в ВТБ. Всплеск активности также заметили в банке «Санкт-Петербург» и в МКБ.

Недавно мы писали, что кредитные долги населения перед банками впервые превысили 32 трлн рублей.