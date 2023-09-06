У банка ВТБ будет новый состав правления

5 сентября наблюдательный совет ВТБ утвердил изменения в составе правления кредитной организации. Об этом сказано на сайте банка.

Обновленной команде ВТБ предстоит завершить разработку стратегии развития банка на 2024-2026 годы и добиться ее реализации, — руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Заместитель президента – председателя правления Дмитрий Пьянов теперь будет работать в должности первого заместителя президента – председателя правления ВТБ.

Он начнет курировать финансовую и административно-хозяйственную деятельность банка, а также отвечать за координацию интегрированных финансовых активов. В том числе за работу банка «Открытие».

Вместо Анатолий Печатникова запредом избран Георгий Горшков.

В состав правления ВТБ войдет Алексей Лозовой, который ранее руководил юридическим департаментом банка.

Рассчитываю, что обновленный состав правления способен успешно справиться с новыми задачами и продолжить интеграцию ВТБ в экономику нового времени, — сообщил президент – председатель правления банка Андрей Костин.

Кадровые изменения должен утвердить Центробанк, после чего специалисты начнут работать в ВТБ на новых позициях.

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