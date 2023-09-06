Экономика России

Минэнерго в ближайшие дни запретит «серый» экспорт топлива

Чтобы решить проблему роста цен на топливо в стране, власти запретят «серый» экспорт бензина и дизеля.
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Минэнерго внесло в правительство проект указа для запрета серого экспорта топлива. Его могут принять в ближайшие дни. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замминистра энергетики Павла Сорокина.

Мы уже внесли проект указа, и не только в правительство, но и в администрацию. Он сейчас проходит финальную, скажем так, оценку. И надеюсь, что в ближайшие дни, максимум неделю, но, надеюсь, что дни, не хочу срок давать, это не только от нас зависит — мы сможем выйти с указанием запрета «серого» экспорта, — сказал Павел Сорокин.

Весной 2023 года Минфин поделился идеей урезать топливный демпфер в два раза, чтобы поднять биржевые цены на нефтепродукты.

Летом условия экспорта стали выгоднее и увеличилось число «серых» поставок. Из-за этого цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке выросли до максимума.

А также появились признаки дефицита топлива в России, даже несмотря на достаточный объем производства.

Больше всего от роста цен на топливо страдает сельскохозяйственная отрасль

У нас проблемы именно уже с наличием (горючего), мы сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа, — заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Теперь власти намерены прекратить «серый» экспорт топлива, создав список спецэкспортеров и введя лицензирование.

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