Верховный суд: владельцы компаний-банкротов не должны платить всю сумму начисленных недоимок

При банкротстве компаний есть риск, что сумма взыскания задолженности может быть завышена. Суды незаконно игнорируют требование бизнесменов на проведение «налоговой реконструкции».

Верховный суд признал, что суды не должны игнорировать процедуру «налоговой реконструкции». Налоговики должны определить, сколько бизнес должен был заплатить в бюджет, если бы не применял схемы налоговой оптимизации. Об этом сказано в определении ВС.

Верховный суд рассмотрел жалобу владельца ООО «Дорожная компания», которого вместе с партнером по бизнесу привлекли к ответственности на 54,7 млн рублей в деле о банкротстве ЛПК «Леспром».

Бизнесмены организовали искусственное дробление бизнеса, чтобы применять УСН. Две аффилированные компании распределяли между собой выручку от одного строительного контракта, где субподрядчиком был «Леспром».

В итоге ЛПК «Леспром» смог не превысить лимиты по доходам на УСН и необоснованно занижал налоговую ставку.

Узнайте, как работать с самой популярной схемой налоговой оптимизации так, чтобы налоговая не признала дробление незаконным! Записывайтесь на онлайн-курс «Дробление бизнеса: какое признают законным».

Купить курс

Налоговая пересчитала базу «Леспрома» по ОСНО. С учетом штрафов и пени получилось больше 53 млн рублей. Владельцев ЛПК и вместе с аффилированной «Дорожной компанией» привлекли к субсидиарной ответственности. Активов «Леспрома» было недостаточно для погашения долга.

Бизнесмены пытались пересчитать и снизить сумму в судах и дошли до Верховного суда, который выявил, что инспекция повторно обложила налогом доходы двух юрилиц, не проведя проверку и «налоговую реконструкцию».

Налоговая не учла, что «Дорожная компания» уже заплатила налоги, а «Леспрому» их доначислили еще раз. Дело направили на повторное рассмотрение.

При определении размера реально причиненного бюджету имущественного вреда необходимо было учесть уплаченные компанией налоги с перераспределенной налоговой базы так, как если бы она уплачивала налоги в бюджет за должника, которому эта налоговая база вменена по результатам проверки. Без учета соответствующих обстоятельств выводы судов о размере субсидиарной ответственности являются преждевременными, — говорится в решении суда.

Партнер практики разрешения споров и банкротства юрфирмы BGP Litigation Сергей Лисин рассказал для «Forbes», что «позиция ВС подтверждает тренд на соразмерность субсидиарной ответственности допущенным нарушениям со стороны менеджмента и бенефициаров».