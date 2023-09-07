Верховный суд: владельцы компаний-банкротов не должны платить всю сумму начисленных недоимок

Верховный суд признал, что суды не должны игнорировать процедуру «налоговой реконструкции». Налоговики должны определить, сколько бизнес должен был заплатить в бюджет, если бы не применял схемы налоговой оптимизации. Об этом сказано в определении ВС.
Верховный суд рассмотрел жалобу владельца ООО «Дорожная компания», которого вместе с партнером по бизнесу привлекли к ответственности на 54,7 млн рублей в деле о банкротстве ЛПК «Леспром».
Бизнесмены организовали искусственное дробление бизнеса, чтобы применять УСН. Две аффилированные компании распределяли между собой выручку от одного строительного контракта, где субподрядчиком был «Леспром».
В итоге ЛПК «Леспром» смог не превысить лимиты по доходам на УСН и необоснованно занижал налоговую ставку.
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Налоговая пересчитала базу «Леспрома» по ОСНО. С учетом штрафов и пени получилось больше 53 млн рублей. Владельцев ЛПК и вместе с аффилированной «Дорожной компанией» привлекли к субсидиарной ответственности. Активов «Леспрома» было недостаточно для погашения долга.
Бизнесмены пытались пересчитать и снизить сумму в судах и дошли до Верховного суда, который выявил, что инспекция повторно обложила налогом доходы двух юрилиц, не проведя проверку и «налоговую реконструкцию».
Налоговая не учла, что «Дорожная компания» уже заплатила налоги, а «Леспрому» их доначислили еще раз. Дело направили на повторное рассмотрение.
При определении размера реально причиненного бюджету имущественного вреда необходимо было учесть уплаченные компанией налоги с перераспределенной налоговой базы так, как если бы она уплачивала налоги в бюджет за должника, которому эта налоговая база вменена по результатам проверки. Без учета соответствующих обстоятельств выводы судов о размере субсидиарной ответственности являются преждевременными, — говорится в решении суда.
Партнер практики разрешения споров и банкротства юрфирмы BGP Litigation Сергей Лисин рассказал для «Forbes», что «позиция ВС подтверждает тренд на соразмерность субсидиарной ответственности допущенным нарушениям со стороны менеджмента и бенефициаров».
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