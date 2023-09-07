«Тинькофф» выиграл больше 20 судов против клиентов

Инвесторы, которые заработали на скачке курса валют, подали в суд на банк за списание выгоды, полученной от конвертации денег.

В начале 2022 года клиенты Тинькофф Банка обменяли валюту в приложении банка по выгодному курсу, но потом банк списал полученную выгоду, а суды встали на строну кредитной организации. Об этом пишет «РБК».

«Тинькофф» выиграл не меньше 20 судебных споров с участием своих клиентов, которые на фоне резкого падения рубля продали валюту и получили выгоду.

В феврале-марте 2022 года при прямой конвертации в приложении банка можно было купить доллары по 88 рублей, а на следующий день продать их на 20% дороже.

Представитель группы инвесторов Дмитрий Бутряков рассказал, что суды вынесли около 30 решений в пользу клиентов банка. Единую позицию может сформулировать только Верховный суд.

В самом начале, когда суды только пытались разобраться в предмете спора, особенно в первых инстанциях, часть решений действительно выносилась в пользу истцов, но далеко не все. Сейчас же, когда у судов появилась возможность глубже разобраться в ситуации и злоупотреблениях клиентов, подавляющее большинство решений выносится в пользу банка. В том числе и в первых инстанциях, — сказал представитель банка.

В середине марта 2023 года Тинькофф Банк начал блокировать счета и списывать полученную на конвертации валют выгоду. Свои действия кредитная организация объяснила тем, что клиенты «воспользовались уязвимостью в работе алгоритма» и совершали многократные валютные переводы для «неправомерного обогащения».

«Тинькофф» списывал полученную выгоду со счетов клиентов, а если там не было средств, то банк открывал овердрафт – особый кредит, средства с которого идут в счет погашения задолженности без распоряжения клиента.