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Курсы валют

Помощник президента: падение рубля прошло пиковые значения

В ближайшие месяце на рынке будет избыток валюты из-за низких объемов импорта, а также эффектов от повышения ключевой ставки ЦБ.
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Пиковые точки ослабления курса рубля уже позади, а в ближайшие месяцы сформируется избыток валюты на рынке. Об этом заявил «Интерфаксу» помощник президента Максим Орешкин.

В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке, — рассказал Орешкин.

15 августа Центробанк поднял ключевую ставку до 12%. Вместе с этим регулятор намерен охладить спрос на рынке потребительских кредитов, чтобы сдержать инфляцию.

Недавно мы писали, что спрос на потребительские кредиты вырос на 20-50%, несмотря на повышение ключевой ставки.

Комментарии

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