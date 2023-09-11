Опасные условия в трудовых договорах. На что среагируют трудинспекторы

Про инвестиции понятными словами. Разумный ответ

Юлиана спрашивает: «Являются ли ИСЖ и НСЖ безопасными и удобными инструментами для людей, которые не хотят глубоко погружаться в тему инвестиций? Тем более, что там обещается защита капитала (как раз то, чего нет на фондовом рынке и что всех пугает)».