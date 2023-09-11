Опасные условия в трудовых договорах. На что среагируют трудинспекторы

Придраться специалисты ГИТ могут к неверным формулировкам, лишним условиям и даже к избыточной информации.
Редакция «Клерка» составила дайджест самых популярных ошибок в ТД, за которые организацию трудовики точно оштрафуют.
Опасные ошибки в трудовом договоре
Ошибка 1. Уменьшение зарплаты на период испытательного срока.
Ошибка 2. Неверно указано место работы.
Ошибка 3. Неверные формулировки условий труда на рабочем месте.
Ошибка 4. В договоре не хватает обязательных условий.
Ошибка 5. В договоре неверно указан срок действия.
Ошибка 6. Запрет работать у конкурентов после увольнения.
Если у вас найдут ошибки в трудовом договоре, то могут оштрафовать по ст. 5.27 КоАП. В частности, наказание будет таким:
от 10 до 20 тыс. рублей для должностных лиц;
от 5 до 10 тыс. рублей — для ИП;
от 50 до 100 тыс. рублей — для компаний.
Работодатели, будете внимательней и проверьте ваши трудовые договоры.
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