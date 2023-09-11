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НДС

Компоненты медицинских изделий не освобождаются от НДС

Медицинские товары с регистрационным удостоверением освобождаются от НДС, если входят в перечень. Но отдельные детали этих товаров сами по себе под льготу не подпадают.
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Разъяснение дает Минфин в письме от 11.07.2023 № 03-07-07/64495.

Перечень кодов медицинских товаров по ОКПД 2 или ТН ВЭД ЕАЭС утвержден постановлением Правительства от 30.09.2015 № 1042.

Освобождение от НДС самостоятельных компонентов медицинских изделий, ввозимых в РФ, нормами Налогового Кодекса не предусмотрено.

Ранее аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 05.04.2019 № 03-07-11/23962.

Между тем, есть обратная судебная практика: если компонент включен в регистрационное удостоверение на изделие, то по нему тоже есть льгота по НДС.

Кстати, скоро эти споры прекратятся. Ранее мы рассказывали, что готов проект поправок в НК РФ, по которым освобождение от НДС будет при реализации медицинского изделия, состоящего из всех составных частей и принадлежностей, указанных в регудостоверении.

Но льготы не будет при реализации отдельных частей и принадлежностей медицинского изделия, поименованных в удостоверении.

То есть, отсутствии льготы на медицинские запчасти четко пропишут в НК РФ.

Комментарии

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