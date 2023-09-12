Вероятность, что ВТБ выплатит дивиденды за 2023 год «практически исключена»

У банка не хватает собственного капитала по результатам 2022 года.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк скорее всего не будет платить инвесторам дивиденды за 2023 год. Об этом пишет «ТАСС».

Из-за прошлого года у нас есть нехватка капитала, поэтому дивиденды за этот год мы платить, скорее всего, не будем. Это требование Центрального банка. Пока мы не нарастим достаточную капитальную базу, мы дивиденды не платим, — сказал Костин.

Недавно мы писали, что ВТБ не будет платить налог со сверхприбыли, поскольку банк в 2022 году получил убытки и не попадает под критерии закона.