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Инвестиции

Вероятность, что ВТБ выплатит дивиденды за 2023 год «практически исключена»

У банка не хватает собственного капитала по результатам 2022 года.
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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк скорее всего не будет платить инвесторам дивиденды за 2023 год. Об этом пишет «ТАСС».

Из-за прошлого года у нас есть нехватка капитала, поэтому дивиденды за этот год мы платить, скорее всего, не будем. Это требование Центрального банка. Пока мы не нарастим достаточную капитальную базу, мы дивиденды не платим, — сказал Костин.

Недавно мы писали, что ВТБ не будет платить налог со сверхприбыли, поскольку банк в 2022 году получил убытки и не попадает под критерии закона.

Комментарии

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