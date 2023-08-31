Налоги, взносы, пошлины

ВТБ не будет платить windfall tax, а «Сбер» переведет в бюджет до 3 млрд рублей

В 2022 году ВТБ получил убытки, которые позволяют ему не платить налог на сверхприбыль.
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Банк ВТБ не планирует выплачивать налог на сверхприбыль: организация не попадает под критерии закона из-за убытков в 2022 году. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на зампреда правления банка Дмитрия Пьянова.

Мы мониторим все внесения изменений в этот закон. Наше понимание, что мы как банк ВТБ не попадаем под закон о сверхприбыли и это связанно с тем, что мы понесли большой убыток в 2022 году, — сказал Дмитрий Пьянов

С 1 января 2024 года вступает в силу закон, который устанавливает налог на сверхприбыль крупных компаний в размере 10%.

Единовременный налог на сверхприбыль (windfall tax) платят компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей.

«Сбер» сообщил, что планирует заплатить до 30 ноября 2023 года до 3 млрд рублей налога на сверхприбыль

Исходя из финальной версии закона о налоге на сверхприбыль, подписанного президентом РФ, группа «Сбер» уплатит в бюджет до 3 млрд рублей. Мы планируем внести эту сумму в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября 2023 года, — сказали в Сбербанке.

Недавно мы писали, что размер разового взноса в бюджет (windfall tax) составит 5% от сверхприбыли, если бизнес заплатит в 2023 году, и 10%, если в 2024. Показатели прибыли будут сравнивать с 2018-2019 годами.

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