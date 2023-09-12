Когда IT-компания может включать в профильные доходы передачу прав на ПО, разработанное чужой фирмой

Полный перечень (с разъяснениями) приведен в нашей таблице.
В письме от 07.07.2023 № 03-03-06/1/63641 Минфин дает разъяснение по поводу предоставления прав пользования собственных программ, если они разработаны не в этой компании (абзац 7 пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК РФ).
Собственные программы – это ПО, разработанное самой компанией или лицом, входящим с ней в одну группу.
В одну группу входят лица с долей 50%:
которые прямо участвуют в данной организации;
в которых прямо участвует данная организация;
в которых и в данной организации прямо участвует третье лицо.
Если компания может документально подтвердить, что ПО, разработанное сторонней фирмой – собственное, то доход от его реализации идут в состав профильных доходов (учитывается не только в знаменателе, но и в числителе формулы при расчете доли 70%).
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