Когда IT-компания может включать в профильные доходы передачу прав на ПО, разработанное чужой фирмой

Для применения тарифа взносов 7,6% и налога на прибыль 0% IT-компания должна иметь аккредитацию и долю профильных доходов от 70%. Перечень профильных доходов – закрытый.

Полный перечень (с разъяснениями) приведен в нашей таблице.

В письме от 07.07.2023 № 03-03-06/1/63641 Минфин дает разъяснение по поводу предоставления прав пользования собственных программ, если они разработаны не в этой компании (абзац 7 пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК РФ).

Собственные программы – это ПО, разработанное самой компанией или лицом, входящим с ней в одну группу.

В одну группу входят лица с долей 50%:

которые прямо участвуют в данной организации;

в которых прямо участвует данная организация;

в которых и в данной организации прямо участвует третье лицо.

Если компания может документально подтвердить, что ПО, разработанное сторонней фирмой – собственное, то доход от его реализации идут в состав профильных доходов (учитывается не только в знаменателе, но и в числителе формулы при расчете доли 70%).