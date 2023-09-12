Глава Минэкономразвития: в 2023 году число проверок бизнеса снизилось на 15%

В прошлом году предпринимателей проверили 339 тысяч раз, а в 2023 году контрольных мероприятий стало на 15% меньше.

По сравнению с 2022 годом, в этом году число проверок бизнеса сократилось на 15%. Об этом сообщил «ТАСС» министр экономического развития Максим Решетников.

В 2022 году прошло 339 тыс. проверок контролирующих органов, это в 5 раз меньше, чем годом ранее.

У нас снижаются показатели по числу пострадавших от отравлений, по числу пожаров, по погибшим в них, по просроченной задолженности по заработным платам… То есть у нас общий уровень безопасности сохранился, а нагрузка на бизнес существенно снизилась, — сказал Решетников.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса в России в 2022 году сократилось до исторического минимума. Тогда только треть проверок затронули малый и средний бизнес.

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