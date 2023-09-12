Путин пообещал, что деприватизации в России не будет

Правоохранительные органы вправе оценивать деятельность компаний, но массовой деприватизации активов бизнеса «не намечается» и не будет.

Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заверил, что в стране не намечается деприватизации. Об этом пишет «ТАСС».

Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Вот это я вам могу точно сказать. То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным как бы компаниям, — ну, правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике, в конкретных случаях. Да, но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации, — сказал президент.

Кроме того, Владимир Путин добавил, что генеральный прокурор Игорь Краснов знаком с позицией президента по этому поводу.

Недавно мы писали, что предприниматели не одобряют курс государства на национализацию частных активов.

Бизнесмены считают национализацию непрозрачной процедурой. Они не понимают, кому на самом деле достанутся их активы: «хорошим» предпринимателям, «правильным» людям или же имущество будут приватизировано.