ФСБ начала проверять рестораны White Rabbit из-за незаконной продажи крабов

Незаконный сбыт более 8 тонн краба нанес государству ущерб в 50 млн рублей. Нарушители пока что не установлены, ведется проверка поставщиков и ресторанов.

ФСБ проверяет сеть ресторанов White Rabbit Family по делу о незаконном сбыть более 8 тонн краба. Об этом пишет «ТАСС».

Ущерб государству от незаконного сбыта оцениваются в 50 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК.

По версии следствия, столичные рестораны сговорились с поставщиками и приобрели несколько тонн краба без проведения обязательных ветеринарных и санитарных процедур.

Поставщики ресторанов не прошли проверку в федеральной системе ветеринарной сертификации «Меркурий». А значит, сопроводительные документы к товару были не оформлены. Такой «электронный обрыв» позволяет считать товар контрабандой.

Правоохранительный органы и следователи уже допросили часть персонала ресторанов.

В настоящий момент следователями допрошены больше десятка сотрудников и директоров столичных ресторанов, чью незаконную деятельность выявили сотрудники правоохранительных органов. В рамках уголовного дела назначены различные экспертизы, а также устанавливаются лица, причастные к сбыту краба в нарушение законодательства, — рассказал собеседник агентства.

Владелец ресторанов White Rabbit Family Борис Зарьков подтвердил взаимодействие со следствием. При этом бизнесмен отрицает, что ФСБ проводит проверки в заведениях.

Распространенная информация о проверках в ресторанах альянса White Rabbit Family не соответствует действительности. Никакие проверки ФСБ у нас не проводила и не проводит. Нарушений по части закупок краба (и других закупок) никакими правоохранительными органами в сети не выявлялось, — сказал Зарьков «Коммерсанту».

В настоящий момент нарушителей устанавливают, им грозит наказание до шести лет лишения свободы.