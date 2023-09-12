Что проверить в агентском договоре, чтобы не было претензий налоговиков по необоснованной выгоде

На «Клерк.Конференции»Светлана Беляева, руководитель Учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах», рассказала о том, какие моменты в агентском договоре могут привести к проверке налоговых инспекторов.
Агентский договор могут использовать для необоснованного получения налоговой выгоды.
Например, компания, чтобы сохранить УСН, увольняет сотрудников и заключает с ними агентские договоры ГПХ.
За этими действиями может последовать налоговая проверка.
Агентами могут быть ИП, самозанятые и физлица, которые работают по договорам ГПХ.
Чтобы провести провести тест агентского договора на налоговые риски, нужно ответить на вопросы:
Агент и Принципал – это взаимозависимые лица или нет? Есть ли у Агента другие заказчики?
Когда зарегистрирован Агент?
Есть ли у Агента трудовые и материальные ресурсы для исполнения договора?
Появились ли у Принципала благодаря Агенту новые покупатели? Увеличилась ли выручка?
Опытные исполнители с обширной клиентской базой реже попадают под подозрение. Это свидетельствует, что цель договора — получение не налоговой выгоды, а финансовой.
Если компания заключает с Агентом крупный контракт, а у него нет имущества или ресурсов, то сделка вызовет подозрения налоговиков.
Когда фирма начинает работать с Агентом, у нее должна расти выручка. Если ничего не изменилось, то это также сигнал для налоговиков.
У Агента должны быть расходы, которые свидетельствуют о реальной деятельности.
Например, арендная плата, закупка канцтоваров, зарплата сотрудникам.
Если работа Агента сводится к дублированию функции сотрудников компании, то лучше написать служебную записку, где указано, для чего заключается контракт.
Также важно контролировать стоимость услуг Агента, в идеале она должна соответствовать рыночной.
Для обоснования деловой цели Светлана Беляева советует подготовить расчет, который доказывает эффективность агентского договора.
Например, подтвердить рост числа покупателей, увеличение выручки и сокращение издержек.
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