Что проверить в агентском договоре, чтобы не было претензий налоговиков по необоснованной выгоде

Как избежать налоговых рисков в агентском договоре и как правильно обосновать деловую цель и что делать, если агент дублирует функции сотрудников компании, рассказали на «Клерк.Конференции».

На «Клерк.Конференции»Светлана Беляева, руководитель Учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах», рассказала о том, какие моменты в агентском договоре могут привести к проверке налоговых инспекторов.

Агентский договор могут использовать для необоснованного получения налоговой выгоды.

Например, компания, чтобы сохранить УСН, увольняет сотрудников и заключает с ними агентские договоры ГПХ.

За этими действиями может последовать налоговая проверка.

Агентами могут быть ИП, самозанятые и физлица, которые работают по договорам ГПХ.

Чтобы провести провести тест агентского договора на налоговые риски, нужно ответить на вопросы:

Агент и Принципал – это взаимозависимые лица или нет? Есть ли у Агента другие заказчики?

Когда зарегистрирован Агент?

Есть ли у Агента трудовые и материальные ресурсы для исполнения договора?

Появились ли у Принципала благодаря Агенту новые покупатели? Увеличилась ли выручка?

Опытные исполнители с обширной клиентской базой реже попадают под подозрение. Это свидетельствует, что цель договора — получение не налоговой выгоды, а финансовой.

Если компания заключает с Агентом крупный контракт, а у него нет имущества или ресурсов, то сделка вызовет подозрения налоговиков.

Когда фирма начинает работать с Агентом, у нее должна расти выручка. Если ничего не изменилось, то это также сигнал для налоговиков.

У Агента должны быть расходы, которые свидетельствуют о реальной деятельности.

Например, арендная плата, закупка канцтоваров, зарплата сотрудникам.

Если работа Агента сводится к дублированию функции сотрудников компании, то лучше написать служебную записку, где указано, для чего заключается контракт.

Также важно контролировать стоимость услуг Агента, в идеале она должна соответствовать рыночной.

Для обоснования деловой цели Светлана Беляева советует подготовить расчет, который доказывает эффективность агентского договора.

Например, подтвердить рост числа покупателей, увеличение выручки и сокращение издержек.

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