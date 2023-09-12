Родители детей-инвалидов могут работать и не терять социальные выплаты

Работать можно удаленно, на дому или неполный рабочий день, тогда социальные выплаты по уходу за детьми с инвалидностью сохранятся.

Минтруд разработал проект приказа, по которому родители детей с инвалидностью могут одновременно работать и получать пособие по уходу за ребенком. Об этом пишет «RG.RU».

По поручению президента Минтруд разработал необходимые изменения в нормативную базу, в результате которых у родителей детей с особыми потребностями появится возможность трудоустроиться, не теряя поддержку государства, — сказал глава Минтруда Антон Котяков.

Сейчас родители и опекуны детей-инвалидов получают выплаты в размере 10 тыс. рублей. По закону такое пособие могут получить только те, кто не работает.

С 1 января 2024 года право на пособие будет у родителей или опекунов, которые работают дистанционно, неполный рабочий день или на дому по договорам авторского заказа или ГПХ.

Выплаты смогут получать самозанятые и индивидуальные предприниматели.