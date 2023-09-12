🎁Внимание, не пропустите розыгрыш призов! Крутые подарки для участников Клерк.Конференции

Всех участников Конференции ждет розыгрыш призов. Не отключайтесь от трансляции или присоединяйтесь к нам прямо сейчас (вы еще успеете получить доступ и возможность поучаствовать в розыгрыше)!

В 18:00 стартует сессия заключительных вопросов для всех спикеров. А затем спикеры выберут лучшие вопросы в онлайн и офлайн, а «Клерк» вручит их авторам доступ на целый месяц к сервису Клерк.Консультации!

Вы сможете задавать любое количество вопросов про налоги, проверки, учет, 1С, право. Вам ответят лучшие эксперты-практики в течение нескольких часов.

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Клерк.Премиум это:

Безлимитные консультации. Эксперты ответят на любой рабочий вопрос за несколько часов. Спрашивайте про бухучет, расчет и уплату налогов, оптимизацию, регистрацию бизнеса, кадры, зарплату, настройку 1С, госзакупки, охрану труда, договоры, проверки. 47 онлайн-курсов с сертификатами. Опытные практики делятся своей экспертизой. Выбираем топовые темы: налоговые проверки, учет по ФСБУ, ЕНС, декларации и бухгалтерская отчетность, исправление ошибок, работа в 1С. Новый вебинар каждый день: на эфирах можно задавать спикерам вопросы, если не успеваете на онлайн-встречу — смотрите вебинар в записи. В нашей базе их более 600. Ищите нужные вам темы и спикеров с помощью удобного поиска и фильтров. Разборы: короткие, понятные видео и текстовые инструкции про все свежие изменения, образцы для заполнения, примеры, полезные таблицы. Выходят ежедневно. Вы сможете заказать разбор на свою тему лично главреду «Клерка».

Удачи вам! Держим за вас кулачки!