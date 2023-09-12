Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Бухгалтеры

🎁Внимание, не пропустите розыгрыш призов! Крутые подарки для участников Клерк.Конференции

Всех участников Конференции ждет розыгрыш призов. Не отключайтесь от трансляции или присоединяйтесь к нам прямо сейчас (вы еще успеете получить доступ и возможность поучаствовать в розыгрыше)!
30

В 18:00 стартует сессия заключительных вопросов для всех спикеров. А затем спикеры выберут лучшие вопросы в онлайн и офлайн, а «Клерк» вручит их авторам доступ на целый месяц к сервису Клерк.Консультации!

Вы сможете задавать любое количество вопросов про налоги, проверки, учет, 1С, право. Вам ответят лучшие эксперты-практики в течение нескольких часов.

Подключиться к конференции

А еще проведем розыгрыш среди всех участников, которые сегодня с нами онлайн и офлайн, — победители получат годовую подписку на Клерк.Премиум!

Клерк.Премиум это:

  1. Безлимитные консультации. Эксперты ответят на любой рабочий вопрос за несколько часов. Спрашивайте про бухучет, расчет и уплату налогов, оптимизацию, регистрацию бизнеса, кадры, зарплату, настройку 1С, госзакупки, охрану труда, договоры, проверки.

  2. 47 онлайн-курсов с сертификатами. Опытные практики делятся своей экспертизой. Выбираем топовые темы: налоговые проверки, учет по ФСБУ, ЕНС, декларации и бухгалтерская отчетность, исправление ошибок, работа в 1С.

  3. Новый вебинар каждый день: на эфирах можно задавать спикерам вопросы, если не успеваете на онлайн-встречу — смотрите вебинар в записи. В нашей базе их более 600. Ищите нужные вам темы и спикеров с помощью удобного поиска и фильтров.

  4. Разборы: короткие, понятные видео и текстовые инструкции про все свежие изменения, образцы для заполнения, примеры, полезные таблицы. Выходят ежедневно. Вы сможете заказать разбор на свою тему лично главреду «Клерка».

Удачи вам! Держим за вас кулачки!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип mizeri
    mizeri
    Бухгалтеры

    Итак, мы вернулись! Клерк.Конференция продоложается, выступает спикер Татьяна Себелева. Присоединяйтесь к нам в онлайн-трансляции

    Татьяна Себелева поделиться секретами успеха в аутсорсинге. Научит бухгалтеров развиваться в своей профессии и выходить на более выский уровень дохода. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции, а главный редактор «Клерка» (это я) будет вести для вас репортаж с мероприятия здесь, в блоге Трибуны. Напомню, что участников ждет розыгрыш призов!

    Итак, мы вернулись! Клерк.Конференция продоложается, выступает спикер Татьяна Себелева. Присоединяйтесь к нам в онлайн-трансляции
    2
    154
    Логотип Клерк
    Клерк
    ФСБУ

    Каждый третий бухгалтер признается, что знаний по ФСБУ не хватает

    Мы изучили резюме 100 бухгалтеров со всей страны и всем задали один и тот же вопрос: в какой профессиональной области вам больше всего не хватает знаний? И вот что они ответили.

    Каждый третий бухгалтер признается, что знаний по ФСБУ не хватает
    638
    Логотип Lexintel
    Lexintel
    Страховые взносы

    Страховые взносы за иностранных работников в 2023 году

    В 2023 году существенно изменился порядок начисления и оплаты страховых взносов за иностранных работников. Разберем, по каким тарифам в текущем году уплачиваются страховые взносы за работников-иностранцев, необходимо ли делать отчисления на страхование за временно пребывающих на территории РФ ВКС, и на какие доходы следует начислять взносы.

    Страховые взносы за иностранных работников в 2023 году
    71
    Логотип Семейный юрист
    Семейный юрист
    Семейный кодекс

    Споры о воспитании детей: актуальные проблемы. Как определить порядок общения с детьми?

    При отсутствии соглашения о том как, когда и сколько ребенка может видеться со своим вторым родителем разрешается в судебном порядке.

    14
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Расчетный счет

    Идём открывать расчетный счёт. Как выбрать банк?

    Если к публикации нет 💡, то есть ссылки на первоисточник, то в тексте выложено моё мнение по теме. Вот и сегодня мы поговорим о том, на основе каких критериев можно выбирать банк для открытия счета.

    Идём открывать расчетный счёт. Как выбрать банк?
    30
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    Лунатизм, ночные кошмары и другие парасомнии. Что тревожит бухгалтера?

    Парачего?... Парасомнии — нежелательные поведенческие эпизоды при засыпании, во сне или при пробуждении. К ним относятся ночные кошмары и страхи, сомнабулизм и другие. Подробнее о них рассказывает невролог DocMed Елена Кислова.

    Лунатизм, ночные кошмары и другие парасомнии. Что тревожит бухгалтера?
    4
    38
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    «Черное зеркало» по-русски, а также возможность продажи фондов FinEx

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Райффайзен придумал себе новое имя на случай «ухода из семьи», белорусские паспорта запретили выдавать за рубежом, Илон Маск уже готов превращать X/Twitter в крипто-кошелек, а основателя турецкой скам-криптобиржи посадили в тюрьму на 11 000 лет.

    19
    Читать еще
    Мнения