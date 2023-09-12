Минэкономразвития и МИД собираются снизить стоимость электронной визы

Сейчас для оформления визы нужно 52 доллара, жители 55 стран могут оплатить документ в национальных валютах. Стоимость услуги могут пересмотреть и снизить.

Министерство иностранных дел вместе с Минэкономразвития хотят снизить стоимость электронной визы в Россию для иностранных туристов. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никиту Кондратьева.

Сейчас оформление документа стоит 52 доллара.

С момента подачи оформление электронной визы занимает максимум 6 дней. Можно подать заявление из дома через сайт МИД России. Стоит она 52 доллара. Но сейчас есть задача, по итогам сессии, которая прошла по туризму под председательством председателя правительства Михаила Мишустина, - проработать вопрос снижения стоимости электронной визы. Мы ее будем с МИДом вместе отрабатывать, — сказал Кондратьев.

Электронную визу могут получить жители 55 стран, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Оплата доступна в национальной валюте.

Недавно мы писали, что за месяц по электронной визе в Россию приехали 30 тысяч туристов.