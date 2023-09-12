Центробанк включил в страховку банковских карт риски мошенничества

С 1 октября 2023 года страховщики будут возмещать жертвам мошенников до 100 тысяч рублей.

Центробанк установил минимальные требования к страхованию банковских карт. Теперь полисы будут не только защищать карты от утери или ее повреждения, но и страховать от мошеннического списание денег. Об этом сказано на сайте ЦБ.

По таким рискам установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тыс. рублей, в пределах которого страховщик возместит потери клиента в полном объеме, — говорится в сообщении.

Страховщики могут установить и более высокий размер возмещения, тогда компенсация будет ограничена этим значением.

Страховые компании должны через 30 дней после получения заявления возместить убытки клиентов.

При этом, из страхового покрытия убрали случаи, когда банк по закону обязан вернуть украденные средства.

В 2022 году средняя сумма одной операции без согласия клиента составила 15,35 тыс. рублей.

Решение Банка России вступает в силу с 1 октября 2023 года.