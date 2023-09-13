При расчете НДФЛ срок владения квартирой в ЖСК идет после ее полной оплаты

Если квартира была в вашей собственности более минимального срока (3 или 5 лет), то НДФЛ с ее продажи не будет. В разных случаях начальная точка отсчета минимального срока – разная.

Если квартира приобретена по договору об участии в жилищно-строительном кооперативе, то минимальный предельный срок владения идет с даты полной оплаты стоимости этой квартиры по договору.

При этом не учитывается дополнительная оплата в связи с увеличением площади квартиры после ввода дома в эксплуатацию.

Момент полной оплаты стоимости приобретенного жилья определяется в каждом конкретном случае исходя из условий договора, уточняет ФНС в письме от 27.07.2023 № БС-4-11/9596@.

Если условиями договора об участии в ЖСК предусмотрена оплата недвижимости в НКО, предельный срок владения считают с даты полного расчета с данной НКО.