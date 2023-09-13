Для пособия за второй месяц по сокращению не годится скан трудовой книжки и заявления

Для получения выходного пособия за 2-ой месяц при увольнении по сокращению нужно показать работодателю оригинал бумажной трудовой книжки и написать своей рукой заявление.

Роструд разобрал такую ситуацию: через 2 месяца после сокращения работник направил в организацию по электронной почте заявление и копию трудовой книжки.

Кадровик попросил бывшего коллегу приехать в компанию и предъявить оригиналы этих документов, но тот отказался, так как находится в другом городе.

Но копия трудовой не является основанием для выплаты пособия, пояснил Роструд. Нужно заявление, подписанное собственноручно, и оригинал трудовой книжки.

Вместо оригинала трудовой можно направить по почте нотариально заверенную копию.

Добавим, что обратиться за пособием по сокращению за второй месяц надо в течение 15 дней.

Например, увольнение было 17.07.2023.

Первый месяц идет с 17.07.2023 по 16.08.2023.

Второй месяц идет с 17.08.2023 по 16.09.2023.

17.09.2023 + 15 рабочих дней = 06.10.2023.

Последний день для сдачи заявления — 06.10.2023.

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