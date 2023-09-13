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Экономические преступления

Госдума рассмотрит законопроекты о декриминализации экономических преступлений

Депутаты в предстоящую сессию обсудят два законопроекта об управлении личным имуществом и о пересмотре сумм ущерба по экономическим статьям.
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Госдума во втором и третьем чтениях рассмотрит два законопроекта, которые направлены на защиту прав предпринимателей. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на главу комитета по предпринимательству Александра Демина.

Первый проект будут касаться управления личным имуществом, а второй затронет индексацию сумм ущерба по экономическим статьям в особо крупном и крупном размере.

Благоприятный деловой климат и прозрачный правовой режим очень важны для развития бизнеса в дальнейшем, — сказал депутат.

Сейчас около 70-80% предпринимателей считают наибольшим риском силовое давление на бизнес и на них самих.

Недавно мы писали, что за 10 лет размер налоговых доначислений по результатам выездных налоговых проверок вырос на 998%.

Комментарии

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