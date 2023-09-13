Роструд не разрешает удерживать отпускные за несостоявшийся отпуск

Если сотрудник оформил отпуск, но ушел на больничный, этот несостоявшийся отпуск можно перенести на другое время. А выплаченные отпускные так и останутся у сотрудника, считает Роструд. Все выровняется, когда будет новый отпуск взамен этого.

Сотрудница оформила отпуск в августе, получила отпускные. Но из-за болезни отпуск переносится на декабрь. Бухгалтерия намерена при ближайшей выплате зарплаты сделать пересчет (отсторнировать отпускные и выплатить зарплату за минусом отпускных).

Но у Роструда по данной ситуации другое мнение: выплаченные отпускные работодатель должен зачесть в счет выплат (отпускных), причитающихся работнику в будущем.

Таким образом, Роструд не согласен с тем, что отпускные за лишние дни надо удерживать.

Обратите внимание – речь идет не о продлении отпуска, а о его переносе.

А как бухгалтеры на практике проводят такие кадровые мероприятия? Выясним это в ходе опроса.