Роструд не разрешает удерживать отпускные за несостоявшийся отпуск

Сотрудница оформила отпуск в августе, получила отпускные. Но из-за болезни отпуск переносится на декабрь. Бухгалтерия намерена при ближайшей выплате зарплаты сделать пересчет (отсторнировать отпускные и выплатить зарплату за минусом отпускных).
Но у Роструда по данной ситуации другое мнение: выплаченные отпускные работодатель должен зачесть в счет выплат (отпускных), причитающихся работнику в будущем.
Таким образом, Роструд не согласен с тем, что отпускные за лишние дни надо удерживать.
Обратите внимание – речь идет не о продлении отпуска, а о его переносе.
А как бухгалтеры на практике проводят такие кадровые мероприятия? Выясним это в ходе опроса.
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