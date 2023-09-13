В целях рекламы без НДС можно раздавать футболки по 300 рублей

С 31.08.2023 не облагается НДС передача в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на приобретение единицы которых не превышают 300 рублей.

Такая поправка в статью 149 НК внесена Федеральным законом от 31.07.2023 № 388-ФЗ.

Ранее необлагаемый лимит был 100 рублей за единицу товара.

При этом компания вправе отказаться от освобождения таких операций от НДС, поясняют налоговики.

Кстати, было предложение поднять этот необлагаемый лимит со 100 до 1 000 рублей за единицу, но Минфин высказался против. В итоге лимит вырос в 3 раза — до 300 рублей.

Лимит действует на такие рекламные товары как ежедневники, блокноты, ручки, пакеты, футболки.