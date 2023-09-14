❗ ЕФС-1 вместо СЗВ-СТАЖ надо будет сдавать для оплаты больничных и пособия по уходу за ребенком

Изменится форма ЕФС-1, в том числе – подраздел 1.2, который служит для отражения стажа (аналог формы СЗВ-СТАЖ).

Проект с новой формой опубликован на федеральном портале.

В подразделе 1.2 появится новое поле: «Назначение выплат по ОСС».

То есть, будут типы сведений:

«Исходная»;

«Назначение пенсии»;

«Назначение выплат по ОСС»;

«Корректирующая»;

«Отменяющая».

Форму с типом сведений «Назначение выплат по ОСС» сдают на сотрудника, который подал заявление о назначении пособия по уходу за ребенком или в отношении которого получен больничный лист.

Такая промежуточная форма нужна для учета периода работы в году, за который еще не сдавали этот подраздел ЕФС-1 с типом «Исходная».

Если исходная форма уже сдана, то новую с типом назначения выплат по ОСС уже не примут.

Про изменения в подразделе 1.3 формы ЕФС-1 (для бюджетников) мы рассказывали тут.