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Отчетность в СФР

❗ ЕФС-1 вместо СЗВ-СТАЖ надо будет сдавать для оплаты больничных и пособия по уходу за ребенком

Изменится форма ЕФС-1, в том числе – подраздел 1.2, который служит для отражения стажа (аналог формы СЗВ-СТАЖ).
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Проект с новой формой опубликован на федеральном портале.

В подразделе 1.2 появится новое поле: «Назначение выплат по ОСС».

То есть, будут типы сведений:

  • «Исходная»;

  • «Назначение пенсии»;

  • «Назначение выплат по ОСС»;

  • «Корректирующая»;

  • «Отменяющая».

Форму с типом сведений «Назначение выплат по ОСС» сдают на сотрудника, который подал заявление о назначении пособия по уходу за ребенком или в отношении которого получен больничный лист.

Такая промежуточная форма нужна для учета периода работы в году, за который еще не сдавали этот подраздел ЕФС-1 с типом «Исходная».

Если исходная форма уже сдана, то новую с типом назначения выплат по ОСС уже не примут.

Про изменения в подразделе 1.3 формы ЕФС-1 (для бюджетников) мы рассказывали тут.

Комментарии

1
  • Логотип бух2007
    бух2007
    1 час назад

    непонятно, когда сдавать с кодом "Назначение выплат по ОСС". Только по запросу СФР? По аналогии с кодом "Назначение пенсии".

    Нет запроса - не сдаем?

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