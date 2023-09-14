❗ ЕФС-1 вместо СЗВ-СТАЖ надо будет сдавать для оплаты больничных и пособия по уходу за ребенком

Проект с новой формой опубликован на федеральном портале.
В подразделе 1.2 появится новое поле: «Назначение выплат по ОСС».
То есть, будут типы сведений:
«Исходная»;
«Назначение пенсии»;
«Назначение выплат по ОСС»;
«Корректирующая»;
«Отменяющая».
Форму с типом сведений «Назначение выплат по ОСС» сдают на сотрудника, который подал заявление о назначении пособия по уходу за ребенком или в отношении которого получен больничный лист.
Такая промежуточная форма нужна для учета периода работы в году, за который еще не сдавали этот подраздел ЕФС-1 с типом «Исходная».
Если исходная форма уже сдана, то новую с типом назначения выплат по ОСС уже не примут.
Про изменения в подразделе 1.3 формы ЕФС-1 (для бюджетников) мы рассказывали тут.
Комментарии1
непонятно, когда сдавать с кодом "Назначение выплат по ОСС". Только по запросу СФР? По аналогии с кодом "Назначение пенсии".
Нет запроса - не сдаем?