🎓Вебинар: Как переманивать ключевых сотрудников. HR мастер-класс от известного рекрутера. Уже сегодня в 15:00 мск!

Хантинг часто рассматривают как упрощенную процедуру переманивания сотрудников, и редко кто-то действительно понимает, что скрывается за этим понятием. Ведь со стороны это выглядит так, будто для того, чтобы привлечь в штат компании конкретного топ-менеджера достаточно просто сделать оффер.

Однако процедура хантинга является сложным, тщательно выверенным и кропотливым процессом на стыке hr-дисциплин, психологии и медиаторства. И тем сложнее этот процесс сейчас, когда практически все отрасли так или иначе «штормит».

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Спикер вебинара — Кристина Мартусевич, руководитель направления рекрутмента компании «Сотер». Executive Search консультант, специализируется на поиске и подборе топ-менеджеров, а также редких кросс-функциональных спецов для коммерческих организаций и государственного сектора.

На вебинаре разберем:

Как изменились требования к топ-менеджерам за последние несколько лет.

На какие компетенции бизнес делает ставку сегодня.

Как «переманивать» топов.

Что нужно сделать, чтобы хантинг был эффективен, и почему он может не сработать.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!