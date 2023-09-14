ВТБ раскрыл мошенническую схему с обновлением единого лицевого счета

Мошенники представляются сотрудниками банка и просят клиента обновить средства на лицевом счете для дополнительной защиты. Деньги обещают вернуть, сделать страховку, а также завлекают высокими ставками по вкладу.

ВТБ выявил схему мошенничества, при которой клиентам предлагают обновить деньги на счете, чтобы их дополнительно защитить. Средства обещают вернуть, но на самом деле цель злоумышленников – получить деньги через перевод в банкомате. Об этом пишет «ТАСС».

Мошенники звонят клиентам банка и представляются сотрудниками кредитной организации, рассказывают о подозрительных операциях и для убедительности присылают поддельные документы. Выписка замаскирована под официальный бланк банка.

Затем злоумышленники рекомендуют «обновить» единый лицевой счет: перевести через банкомат деньги на «безопасный» счет.

В качестве извинений за неудобства обещают застраховать любую сумму больше 1 тыс. рублей и предоставить высокую ставку по вкладу.

В таких ситуациях важно помнить, что банк никогда не будет просить обновить счет — это просто не имеет смысла, ведь при подозрительных операциях доступ к нему просто блокируется самой организацией до выяснения всех обстоятельств. Тем более банк не будет рассылать вам письма с подобными обещаниями, — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Также в ВТБ напомнили, что любой подозрительный разговор нужно немедленно прекращать. Если остались сомнения, то связаться с банком по официальному номеру и уточнить информацию о своих счетах.