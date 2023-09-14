ВТБ раскрыл мошенническую схему с обновлением единого лицевого счета

ВТБ выявил схему мошенничества, при которой клиентам предлагают обновить деньги на счете, чтобы их дополнительно защитить. Средства обещают вернуть, но на самом деле цель злоумышленников – получить деньги через перевод в банкомате. Об этом пишет «ТАСС».
Мошенники звонят клиентам банка и представляются сотрудниками кредитной организации, рассказывают о подозрительных операциях и для убедительности присылают поддельные документы. Выписка замаскирована под официальный бланк банка.
Затем злоумышленники рекомендуют «обновить» единый лицевой счет: перевести через банкомат деньги на «безопасный» счет.
В качестве извинений за неудобства обещают застраховать любую сумму больше 1 тыс. рублей и предоставить высокую ставку по вкладу.
В таких ситуациях важно помнить, что банк никогда не будет просить обновить счет — это просто не имеет смысла, ведь при подозрительных операциях доступ к нему просто блокируется самой организацией до выяснения всех обстоятельств. Тем более банк не будет рассылать вам письма с подобными обещаниями, — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.
Также в ВТБ напомнили, что любой подозрительный разговор нужно немедленно прекращать. Если остались сомнения, то связаться с банком по официальному номеру и уточнить информацию о своих счетах.
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