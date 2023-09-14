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Уклонение от уплаты налогов

Суд признал банкротом депутата, которого арестовали за уклонение от уплаты налогов

Депутата Челябинской городской думы признали банкротом. Он заявил о долге в 44 млн рублей и сейчас находится в СИЗО по делу о неуплате налогов на сумму 516 млн рублей.
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Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом депутата местной городской думы, владельца и руководителя компании «Альфастрой» Олега Иванова. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

В июле 2023 года Олег Иванов подал в суд заявление о признании себя банкротом, в котором он заявил о долге в размере 44 млн рублей.

Сейчас экс-депутат находится под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2022 года его задержали сотрудники регионального ФСБ.

По версии следствия, Олег Иванов через фирму «Альфастрой» в 2017-2019 годах скрыл более 516 млн рублей от налоговой.

Кроме того, в мае 2023 года районный суд Челябинска начал рассматривать уголовное дело о преднамеренном банкротстве ООО «Строительное управление «Альфастрой», которое раньше принадлежало депутату.

Комментарии

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