За хищение почти 1 трлн рублей при строительстве метро в Красноярске суд дал 4,5 года колонии

Заказчик получил фиктивные результаты инженерной деятельности по госконтракту на 954 млн рублей. Ответственного приговорили к 4,5 годам колонии, также он должен заплатить 952 млн рублей по гражданским искам.

Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил Олега Митволя к 4,5 годам колонии. Он обвинялся в хищении 954 млн рублей при строительстве метро и полностью признал свою вину. Об этом пишет «ТАСС».

Признать виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — сказано в решении суда.

Также осужденный должен заплатить 952 млн рублей по гражданским искам. Из этой суммы 741 млн рублей пойдет в пользу Федерального агентства железнодорожного транспорта и 211 млн рублей отправятся краевому транспортному управлению.

На имущество Митволя суд наложил арест. Ему принадлежат два автомобиля, квартира в Москве, нежилое помещение и денежные средства.

Олег Митволь ранее занимал пост замглавы Росприроднадзора и был председателем совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий».